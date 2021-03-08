Спецслужбы РФ подрывают доверие к вакцине Pfizer - СМИ

Российские спецслужбы развернули кампанию по дискредитации американских вакцин от коронавируса Pfizer Inc. и других западных вакцин.

Источник: Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников США

Детали: Отмечается, что сотрудник Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, который следит за проявлениями иностранной дезинформации, обнаружил четыре портала, которые, по его словам, служили прикрытием для российской разведки.

На этих сайтах в течение последних месяцев ставили под сомнение разработку и безопасность вакцин. Там преувеличивали риск побочных эффектов, ставили под сомнение эффективность вакцин и заявляли, что США поспешили пройти процедуру утверждения вакцины Pfizer, среди других утверждений - ложных или вводящих в заблуждение. Сообщается, что СМИ повторяли актуальные новостные сообщения, но игнорировали информацию об общей безопасности вакцины.

В тексте WSJ отмечаются такие сайты, как New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. По словам чиновника Госдепа, New Eastern Outlook и Oriental Review контролируются российской службой внешней разведки. News Front управляется ФСБ, а Rebel Inside контролируется разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России.

Уточняется, что представитель Госдепартамента не предоставил конкретных доказательств связи сайтов с российской разведкой.

Хотя читательская аудитория этих СМИ небольшая, официальные лица США заявляют, что они распространяют ложную информацию, которая может быть усилена другими медиа - российскими и международными.

"Мы можем сказать, что эти агентства напрямую связаны с российскими спецслужбами. Все они принадлежат иностранцам и находятся за пределами США. Они сильно различаются по охвату, тону работы, аудитории, но все они являются частью экосистемы российской пропаганды и дезинформации", - сказал представитель ЦГВ об этих сайтах.

Отмечается, что российские государственные СМИ и аккаунты правительства России в Twitter сделали открытые попытки выразить обеспокоенность по поводу стоимости и безопасности вакцины Pfizer. Это, по мнению экспертов вне правительства США, является попыткой продвигать продажу конкурирующей российской вакцины Sputnik V.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицает, что российские спецслужбы готовили статьи против западных вакцин, и заявил, что официальные лица США неверно трактуют международные дебаты насчет вакцин как заговор со стороны России. В телефонном интервью из Москвы Песков заявил, что это "чушь" и если в России "будут рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины Sputnik V как результат усилий американских спецслужб, сойдут с ума".

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