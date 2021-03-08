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Украина оказалась на 11 месте в мире по количеству новых больных COVID

Понедельник, 8 марта 2021, 07:00

За сутки 7 марта в мире обнаружили более 370 тысяч новых случаев COVID-19 - больше всего в Бразилии, США и Франции.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 80 024 новых заражения, в Штатах - 41 967, а во Франции - 21 825. На четвертом месте по количеству новых случаев Италия (+20 765), на пятом Индия (18691). При этом, в Индии в 20 раз больше населения, чем в Италии.

Сразу за Индией Польша - 13 574 случая.

Украина находится на 11 месте (7 167 новых больных).

Умерли за сутки 5 734 человека. Болеют почти 22 млн. В то же время выздоровели почти 93 млн.

Всего в мире зафиксировали уже 117 440 681 случаев инфицирования. За время пандемии погибли 2,6 млн человек.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 6 марта в Украине обнаружили 7167 случаев коронавируса. Госпитализированы 3956 человек, летальных случаев - 103. Выздоровели 2147 украинцев.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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