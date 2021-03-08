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Боевики использовали противотанковый ракетный комплекс – ООС

Понедельник, 8 марта 2021, 06:40
Боевики использовали противотанковый ракетный комплекс – ООС

За прошедшие сутки, 7 марта, российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы, станковый противотанковый гранатомет и противотанковый ракетный комплекс.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединский вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими  договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также с станковой противотанкового гранатомета".

Детали: У Опытного оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденное, захватчики совершили прицельные обстрелы с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 8 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так вблизи Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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