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За сутки в Украине вакцину от коронавируса получили 910 человек

Понедельник, 8 марта 2021, 09:42

В течение 7 марта еще 910 украинцев было привито против Covid-19.

Источник: сообщение Минздрава

Детали: Ведомство уточняет, что с начала кампании вакцинировано 17947 человек, все они получили первую дозу вакцины.

За сутки наибольшее количество прививок сделали в Донецкой области (240), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых - в Донецкой области (2180), наименьшее - в Закарпатской области (324 прививки).

Напомним:

  • 6 марта вакцину против коронавируса получили 1279 украинцев.
  • За первые 5 дней действия в Украине услуги записи на вакцинацию от COVID-19 ею воспользовались 155 тыс. граждан.
  • В Украине делают прививки изготовленной в Индии вакциной Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британским производителем лекарств AstraZeneca.

Темы: вакцинациякоронавирусУкраина


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