За сутки в Украине вакцину от коронавируса получили 910 человек

В течение 7 марта еще 910 украинцев было привито против Covid-19.

Источник: сообщение Минздрава

Детали: Ведомство уточняет, что с начала кампании вакцинировано 17947 человек, все они получили первую дозу вакцины.

За сутки наибольшее количество прививок сделали в Донецкой области (240), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых - в Донецкой области (2180), наименьшее - в Закарпатской области (324 прививки).

Напомним: