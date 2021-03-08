За сутки в Украине вакцину от коронавируса получили 910 человек
Понедельник, 8 марта 2021, 09:42
В течение 7 марта еще 910 украинцев было привито против Covid-19.
Источник: сообщение Минздрава
Детали: Ведомство уточняет, что с начала кампании вакцинировано 17947 человек, все они получили первую дозу вакцины.
За сутки наибольшее количество прививок сделали в Донецкой области (240), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых - в Донецкой области (2180), наименьшее - в Закарпатской области (324 прививки).
Напомним:
- 6 марта вакцину против коронавируса получили 1279 украинцев.
- За первые 5 дней действия в Украине услуги записи на вакцинацию от COVID-19 ею воспользовались 155 тыс. граждан.
- В Украине делают прививки изготовленной в Индии вакциной Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британским производителем лекарств AstraZeneca.