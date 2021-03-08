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В Корее обнародовали данные расследования 8 смертей после Covid-вакцинации

Понедельник, 8 марта 2021, 10:42

В понедельник в Южной Корее обнародовали предварительные результаты расследования 8 летальных случаев, которые были зафиксированы спустя некоторое время после прививки людей препаратом от AstraZeneca – связи между вакцинацией и смертями не нашли.

Источник: Reuters

Прямая речь директора Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын-Кена: "Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить какую-либо связь между побочными реакциями после вакцинации и смертью".

Детали: Южная Корея начала вакцинацию жителей и работников домов престарелых и других лиц из групп риска в конце февраля, тогда почти 317 тысяч человек получили первые дозы вакцины.

После нескольких летальных случаев среди вакцинированных людей представители системы здравоохранения страны провели проверки. В частности, медики расследовали смерть восьми человек с сопутствующими заболеваниями, которые имели побочные реакции после получения Covid-вакцины производства AstraZeneca.

Во время исследования инцидентов не нашлось доказательств того, что прививки сыграли какую-то роль в наступлении смерти больных.

Темы: вакцинацияЮжная Кореямедицина


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