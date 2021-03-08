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В Киеве почти три сотни новых заражений Covid, десятки человек госпитализированы

Понедельник, 8 марта 2021, 12:58

В течение воскресенья, 7 марта, в столице подтвердили еще 286 случаев заболевания коронавирусом, 47 зараженных были госпитализированы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Учитывая 286 новых заражений, в столице с начала пандемии вирус обнаружили у 142316 человек.

В воскресенье положительные тесты на Covid-19 получили 158 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 106 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 12 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 4 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (63), Деснянском (63) и в Святошинском (31).

За последние сутки болезнь унесла жизни 18 киевлян, всего в Киеве от Covid умерли уже 2785 человек.

 

Напомним: 7 марта в Украине обнаружили 5572 новых случая коронавируса, 106 человек скончались.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия


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