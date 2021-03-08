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В Британии первую дозу вакцины получили более 22 млн человек

Понедельник, 8 марта 2021, 13:22
В Британии первую дозу вакцины получили более 22 млн человек
Фото: AP

Власти Великобритании сообщили, что число людей, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, возросло до 22,2 миллиона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания также сообщила о 5177 новых случаях COVID-19 в воскресенье, что меньше 6040 днем ранее.

Ранее на правительственном веб-сайте сообщалось, что в течение 28 дней после положительного теста не было никаких смертей, но было опубликовано сообщение: "Из-за проблем с обработкой данных о смертях в Англии, количество смертей по всей Великобритании будет обновлено позже. Между тем, количество новых зарегистрированных смертей за 7 марта 2021 года может ошибочно отображаться как ноль".

На прошлой неделе стало известно, что британский регулятор не будет требовать масштабных клинических исследований и согласования с нуля для модифицированных вакцин от коронавируса, адаптированных к новым штаммов - если в будущем в этом будет необходимость.

Также стало известно, что Великобритания получит 10 млн доз вакцины AstraZeneca, произведенных Институтом сыворотки крови Индии (SII).

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

Как известно, Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.

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Темы: вакцинацияВеликобританиякоронавирус
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