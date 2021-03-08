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В Еврокомиссии ожидают ускорения темпов вакцинации в ЕС в апреле

Понедельник, 8 марта 2021, 14:55
В Еврокомиссии ожидают ускорения темпов вакцинации в ЕС в апреле

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен ожидает в апреле значительного ускорения кампании вакцинации от коронавируса в Евросоюзе.

Источник: DW

Детали: Фон дер Ляйен заявила, что, учитывая планы производителей, а также на то, что в ЕС намерены в ближайшее время разрешить и другие вакцины, с апреля объемы поставок препаратов для прививок должны вырасти вдвое.

Президент Еврокомиссии рассчитывает на поставку во втором квартале текущего года около 100 млн доз вакцин в месяц. При этом в январе ЕС получил около 20 млн доз, а в феврале - около 30 млн. В марте ЕС ожидает поступления около 50 млн доз вакцин.

Урсула фон дер Ляен также выразила надежду, что уже летом европейцы смогут безопасно путешествовать, и для этого важно наладить сотрудничество и обмен данными между правительствами стран ЕС.

Темы: вакцинацияЕС
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