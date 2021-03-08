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Европейская банковская организация подверглась хакерской атаке

Понедельник, 8 марта 2021, 16:39

Серверы электронной почты Европейской банковской организации были скомпрометированы в результате глобальной кибератаки проведенной, благодаря обнаружению уязвимости в сервисе Microsoft Exchange.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Орган ЕС заявил, что с его серверов мог быть получен доступ к личным данным и он отключил всю свою почтовую систему, пока оценивается ущерб.

"EBA работает над тем, чтобы определить, к каким данным был получен доступ", - заявили в организации.

Серверы Microsoft Exchange широко используются для электронной почты крупными предприятиями и правительствами. Но лишь немногие организации признали, что подверглись нападению.

По заявлению Microsoft, кибератака использовала уязвимость в системе электронной почты Microsoft Exchange или иногда использовала украденные пароли, чтобы выглядеть как человек, у которого должен быть доступ к системе.

Затем проводилось удаленное управление почтовым сервером и крались данные из сети.

Официальные лица США предупредили в минувшие выходные, что атака остается "активной угрозой". "Все, кто управляет этими серверами - правительство, частный сектор, научные круги - должны действовать сейчас, чтобы исправить их", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Microsoft считает, что за взломом стоит спонсируемый китайским государством злоумышленник по имени Hafnium. Но Китай отрицает свою причастность.

По первоначальным оценкам, пострадало около 30 000 американских организаций.

Темы: банкиЕСхакеры
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