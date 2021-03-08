Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Италия разрешила вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет

Понедельник, 8 марта 2021, 20:35

Власти Италии рекомендовали использовать вакцины от коронавируса AstraZeneca людям старше 65 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Когда европейские регуляторы утвердили вакцину в январе, они сказали, что недостаточно результатов, чтобы показать, насколько эффективно она действует для людей старше 55 лет. Сначала Италия указала 55 лет как возрастную границу, но позже повысила ее до 65 лет перед последующими пересмотрами.

Последнее решение Министерства здравоохранения отменяет любые ограничения на использование, за исключением "чрезвычайно уязвимых" людей.

"Научные доказательства, которые стали доступными ... свидетельствуют о том, что даже у людей в возрасте старше 65 лет вакцина способна обеспечить значительную защиту", - сказали в министерстве.

Около 1,5 миллиона из 6,5 миллиона доз, которые получила Италия, поступили от AstraZeneca, свидетельствуют официальные данные. Подавляющее большинство доз вакцины поступает от Pfizer, а остальные от Moderna.

По состоянию на понедельник в Италии, где проживает около 60 млн человек, было введено 5,41 миллиона доз вакцин, причем 1,65 миллиона человек получили рекомендованы два укола.

Ранее правительство Германии заявило, что не сделает вакцину AstraZeneca доступной для всех жителей страны, хотя большое количество доз остаются в основном неиспользованным через скептицизм относительно препарата.

Во Франции и Германии накапливаются неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca из-за нежелания людей делать прививки этим препаратом.

Темы: Италиявакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВозле резиденции Зеленского требовали освободить Стерненко

Международный олимпийский комитет не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси

Выходной на 8 марта выглядит нелогично – Институт нацпамяти

"Укрзализныця" запускает спецрейсы из и в "красное" Закарпатье

Меркель: Пандемия рискует свести на нет достижения женщин

видеоВ Крыму уничтожают уникальный Форосский парк, крымчане умоляют Путина помочь

Все новости...
Италия
Смертность в Италии в 2020 году была самой высокой со времен Второй мировой войны
Столичный регион Италии попросил правительство о производстве "Спутника V"
Италия первой в ЕС заблокировала экспорт вакцины от коронавируса
Последние новости
21:32
После чемпионата Европы у трех украинских легкоатлеток обнаружили COVID-19
21:23
"Мобилизация выходного дня": во Франции за уик-энд вакцинировали 585 000 человек
20:57
фото, видеоВозле резиденции Зеленского требовали освободить Стерненко
20:35
Италия разрешила вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет
20:10
Международный олимпийский комитет не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси
19:32
Засухи в Тайване могут ухудшить дефицит в техиндустрии
18:57
Англия возобновила работу школ
18:31
Швейцарцы отказались от цифровой идентификации
18:21
ООС: три обстрела, украинские военные отвечали
18:18
Швеция вновь стала самой благоприятной для карьеры женщин страной
Все новости...