Италия разрешила вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет

Власти Италии рекомендовали использовать вакцины от коронавируса AstraZeneca людям старше 65 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Когда европейские регуляторы утвердили вакцину в январе, они сказали, что недостаточно результатов, чтобы показать, насколько эффективно она действует для людей старше 55 лет. Сначала Италия указала 55 лет как возрастную границу, но позже повысила ее до 65 лет перед последующими пересмотрами.

Последнее решение Министерства здравоохранения отменяет любые ограничения на использование, за исключением "чрезвычайно уязвимых" людей.

"Научные доказательства, которые стали доступными ... свидетельствуют о том, что даже у людей в возрасте старше 65 лет вакцина способна обеспечить значительную защиту", - сказали в министерстве.

Около 1,5 миллиона из 6,5 миллиона доз, которые получила Италия, поступили от AstraZeneca, свидетельствуют официальные данные. Подавляющее большинство доз вакцины поступает от Pfizer, а остальные от Moderna.

По состоянию на понедельник в Италии, где проживает около 60 млн человек, было введено 5,41 миллиона доз вакцин, причем 1,65 миллиона человек получили рекомендованы два укола.

Ранее правительство Германии заявило, что не сделает вакцину AstraZeneca доступной для всех жителей страны, хотя большое количество доз остаются в основном неиспользованным через скептицизм относительно препарата.

Во Франции и Германии накапливаются неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca из-за нежелания людей делать прививки этим препаратом.