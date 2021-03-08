"Мобилизация выходного дня": во Франции за уик-энд вакцинировали 585 000 человек

Спустя более двух месяцев после начала кампании вакцинации во Франции впервые прошла "мобилизация на выходных", когда за субботу и воскресенье вакцинировали 585 000 человек - это огромный рост по сравнению с предыдущими выходными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

После того, как премьер-министр Жан Кастекс объявил об активизации усилий по вакцинации, центры по всей Франции открылись в субботу и воскресенье, и сотни тысяч людей могли получить на прививки.

В субботу по всей стране было сделано около 220 000 инъекций, по сравнению с 80 000 - 85 000 в обычную субботу, а в выходные в общей сложности было сделано 585 000 инъекций, большинство из которых - первые дозы вакцины.

Премьер-министр, министр здравоохранения и министр внутренних дел на выходных посетили центры вакцинации, поскольку правительство настаивает на том, чтобы больше людей прошли вакцинацию.

Правительство Франции планирует принять меры, чтобы достигнуть показателей вакцинации, как в Великобритании и Израили.

Усилия по вакцинации приобрели новую актуальность из-за всплеска инфекций, который привел к закрытию на выходные более двух миллионов человек в дополнение к общенациональному комендантскому часу в 18:00.

На данный момент Франция ввела около 5,5 миллионов доз трех разрешенных к применению вакцин - Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca - по данным правительства, причем 1,9 миллиона человек получили обе дозы.

При этом в Британии первую дозу вакцины получили уже более 22 миллионов человек.