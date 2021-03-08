На предприятии Кривого Рога грузовик столкнулся с поездом: 5 пострадавших – профсоюз
Понедельник, 8 марта 2021, 23:53
На Северном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге произошла авария, пострадали пять рабочих.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на руководителя областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игоря Токовенко
Детали: По словам Токовенко, ДТП произошло на территории предприятия в результате столкновения грузовика, который вез рабочих со смены, и грузового поезда.
Как сообщил Токовенко, трое работников госпитализированы в городскую больницу №2.
По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации.
ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат" входит в группу Метинвест.