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На предприятии Кривого Рога грузовик столкнулся с поездом: 5 пострадавших – профсоюз

Понедельник, 8 марта 2021, 23:53

На Северном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге произошла авария, пострадали пять рабочих.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на руководителя областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игоря Токовенко

Детали: По словам Токовенко, ДТП произошло на территории предприятия в результате столкновения грузовика, который вез рабочих со смены, и грузового поезда.

Как сообщил Токовенко, трое работников госпитализированы в городскую больницу №2.

По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации.

ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат" входит в группу Метинвест.

Темы: Кривой РогДТП


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