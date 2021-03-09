Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После чемпионата Европы по легкой атлетике в трех украинских спортсменок обнаружили коронавирус

Вторник, 9 марта 2021, 02:40

После завершения чемпионата Европы по легкой атлетике в польском Торуне в трех украинских легкоатлеток обнаружили COVID-19.

Источник: издание XSport, легкоатлетка Екатерина Климюк в Instagram

Детали: Вечером 8 марта вся команда сборной Украины должна была вернуться в Киев, однако в трех легкоатлеток (Анны Рыжиков, Екатерины Климюк и Алины Логвиненко), которые участвовали в эстафетах, диагностировали COVID-19.

Пока эти спортсменки остались в Торуни на самоизоляции. Кроме того, с ними осталась бегунья Виктория Ратникова, которая жила в одной комнате с Климюк.

Прямая речь главного тренера украинской сборной Вячеслава Тиртишника: "Сегодня сделали повторный тест - он подтвердился. Их перевезли в гостиницу, там все нормально. Конечно, выходить никуда не позволяют. Надеюсь, что за 5 дней уже будут отрицательные тесты. Но по правилам должны провести там 10 дней".

Что предшествовало:

  • Украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы 2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша).
  • Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в помещении, который проходит в польском Торуне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: