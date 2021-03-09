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После чемпионата Европы по легкой атлетике в трех украинских спортсменок обнаружили коронавирус

Вторник, 9 марта 2021, 02:20

После завершения чемпионата Европы по легкой атлетике в польском Торуне в трех украинских легкоатлеток обнаружили COVID-19.

Источник: издание XSport, легкоатлетка Екатерина Климюк в Instagram

Детали: Вечером 8 марта вся команда сборной Украины должна была вернуться в Киев, однако в трех легкоатлеток (Анны Рыжиков, Екатерины Климюк и Алины Логвиненко), которые участвовали в эстафетах, диагностировали COVID-19.

Пока эти спортсменки остались в Торуни на самоизоляции. Кроме того, с ними осталась бегунья Виктория Ратникова, которая жила в одной комнате с Климюк.

Прямая речь главного тренера украинской сборной Вячеслава Тиртишника: "Сегодня сделали повторный тест - он подтвердился. Их перевезли в гостиницу, там все нормально. Конечно, выходить никуда не позволяют. Надеюсь, что за 5 дней уже будут отрицательные тесты. Но по правилам должны провести там 10 дней".

Что предшествовало:

  • Украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы 2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша).
  • Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в помещении, который проходит в польском Торуне.

Темы: коронавирусспорт


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