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Турецкие военные обстреляли подконтрольные курдам позиции в Сирии

Вторник, 9 марта 2021, 02:00

Турецкие военные подразделения выпустили несколько ракет по контролируемым курдами районах на севере сирийской провинции Алеппо.

Источник: Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), передает Укринформ

Дословно: "Турецкие подразделения, дислоцированные на военной базе в районе Маре, выпустили несколько ракет по контролируемым курдами районах ... на севере провинции Алеппо".

Что предшествовало: 5 марта источники SOHR сообщили, что турецкие войска, дислоцированные на базе в Калджибрини, обстреляли из тяжелой артиллерии позиции подконтрольных курдам районов в провинции Алеппо.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турция
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