Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости понедельника и ночи: Марш женщин, фильм о дворце Лукашенко

Вторник, 9 марта 2021, 06:30

В центре Киева несколько сотен человек вышли на Марш женщин, посвященный Международному женскому дню, белорусская оппозиция выпустила фильм о богатствах Лукашенко – актуальные новости 8 марта.

О Марше женщин

8 марта на столичной Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин, посвященный Международному женскому дню.

Участники акции требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию, скандируют один из самых распространенных феминистических лозунгов "Мое тело - мое дело".

Также звучат лозунги "Свобода, равенство, солидарность", "Чтобы я не носила, это не ваше дело".

На акции присутствуют флаги Украины и ЛГБТИК сообщества.

Отдельную колонну на Марше женщин в Киеве сформировали белоруски. Они поблагодарили Украину за гостеприимство и напомнили о политическом кризисе в Беларуси, который начался после президентских выборов. Стоит отметить, что по данным международной правозащитной организации Amnesty International, власти Беларуси прицельно преследует женские организации в стране.

О Беларуси

Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.

Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили.

Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка – несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над протестующим Минском.


О других важных новостях

Новый прототип межпланетного корабля Илона Маска установили на космодроме SpaceX у города Starbase

Украина третья в Европе по количеству новых случаев COVID

Возле резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом в понедельник прошла акция сторонников Сергея Стерненко, приговоренного к более чем 7 годам заключения по делу похищения и пыток человека.

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко, сына Александра Лукашенко, новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: права человекаЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
права человека
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Омбудсмен объяснила подлость РФ в отношении похищенных украинских детей
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав однополых пар
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: