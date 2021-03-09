Главные новости понедельника и ночи: Марш женщин, фильм о дворце Лукашенко

В центре Киева несколько сотен человек вышли на Марш женщин, посвященный Международному женскому дню, белорусская оппозиция выпустила фильм о богатствах Лукашенко – актуальные новости 8 марта.

О Марше женщин

8 марта на столичной Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин, посвященный Международному женскому дню.

Участники акции требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию, скандируют один из самых распространенных феминистических лозунгов "Мое тело - мое дело".

Также звучат лозунги "Свобода, равенство, солидарность", "Чтобы я не носила, это не ваше дело".

На акции присутствуют флаги Украины и ЛГБТИК сообщества.

Отдельную колонну на Марше женщин в Киеве сформировали белоруски. Они поблагодарили Украину за гостеприимство и напомнили о политическом кризисе в Беларуси, который начался после президентских выборов. Стоит отметить, что по данным международной правозащитной организации Amnesty International, власти Беларуси прицельно преследует женские организации в стране.

О Беларуси

Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.

Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили.

Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка – несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над протестующим Минском.



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