Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия – главная мишень российской дезинформации в ЕС

Вторник, 9 марта 2021, 09:37
Германия – главная мишень российской дезинформации в ЕС
Фото с Twitter ЕП

Германия чаще всего становилась объектом российских кампаний по дезинформации среди других стран Европейского союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете EUvsDisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Сайт занимается опровержением кремлевской пропаганды.

"Ни одно другое государство-член ЕС не испытывает более жестоких нападений дезинформации, чем Германия – с конца 2015 года в базе данных дезинформации EUvsDisinfo собрано более 700 дел, направленных на Германию", – говорится в отчете.

Для сравнения – по Франции было определено 300+ случаев дезинформации, Италии (170+) и Испании (40+).

"Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии"", – отмечают авторы доклада.

В качестве примера они приводят освещения ситуации с выходцами из России, живущими в Берлине и которых социальные службы забрали троих детей.

Детей забрали от родителей из соображений благополучия самих детей, но прокремлевские СМИ и политики использовали этот случай, чтобы обвинить немецкие власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Текущая кампания началась лишь через несколько дней после того, как Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель поехал в Москву, чтобы передать четкое сообщение о ситуации с правами человека и исследовать, будут ли возможности для диалога по конкретным вопросам. Кремль ответил демонстративной высылкой дипломатов из трех стран-членов ЕС, включая Германию.

Без сомнения, есть сходство с "делом Лизы" пять лет назад. Якобы изнасилование несовершеннолетнего лица было использовано в политических целях представителями российского государства, намеренно искажавшими эту тему. Министр иностранных дел России обвинил немецкую полицию в сокрытии инцидента, которого, похоже, фактически не было.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: