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Германия – главная мишень российской дезинформации в ЕС

Вторник, 9 марта 2021, 10:37
Фото с Twitter ЕП

Германия чаще всего становилась объектом российских кампаний по дезинформации среди других стран Европейского союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете EUvsDisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Сайт занимается опровержением кремлевской пропаганды.

"Ни одно другое государство-член ЕС не испытывает более жестоких нападений дезинформации, чем Германия – с конца 2015 года в базе данных дезинформации EUvsDisinfo собрано более 700 дел, направленных на Германию", – говорится в отчете.

Для сравнения – по Франции было определено 300+ случаев дезинформации, Италии (170+) и Испании (40+).

"Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии"", – отмечают авторы доклада.

В качестве примера они приводят освещения ситуации с выходцами из России, живущими в Берлине и которых социальные службы забрали троих детей.

Детей забрали от родителей из соображений благополучия самих детей, но прокремлевские СМИ и политики использовали этот случай, чтобы обвинить немецкие власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Текущая кампания началась лишь через несколько дней после того, как Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель поехал в Москву, чтобы передать четкое сообщение о ситуации с правами человека и исследовать, будут ли возможности для диалога по конкретным вопросам. Кремль ответил демонстративной высылкой дипломатов из трех стран-членов ЕС, включая Германию.

Без сомнения, есть сходство с "делом Лизы" пять лет назад. Якобы изнасилование несовершеннолетнего лица было использовано в политических целях представителями российского государства, намеренно искажавшими эту тему. Министр иностранных дел России обвинил немецкую полицию в сокрытии инцидента, которого, похоже, фактически не было.

Темы: ГерманияРосcияпропаганда


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