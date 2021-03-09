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В Белом доме обещают бороться с дезинформацией РФ против западных вакцин

Вторник, 9 марта 2021, 10:47

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что администрация президента Джо Байдена отслеживает усилия, связанные с российскими спецслужбами, направленные на подрыв доверия к вакцинам против коронавируса Moderna и Pfizer.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы знаем об этом, мы наблюдаем за этим и принимаем меры для решения этой проблемы", - сказала Псаки.

Соединенные Штаты определили три интернет-публикации, подготовленные российскими спецслужбами, которые, по их словам, пытаются подорвать вакцины против COVID-19, производимые Pfizer и Moderna, заявила в воскресенье представитель Госдепа.

Эти издания "распространяют многие виды дезинформации, в том числе как о вакцинах Pfizer, так и о Moderna, а также о международных организациях, военных конфликтах, акциях протеста и любой проблеме, которую можно эксплуатировать", - отметила Псаки.

"Мы будем бороться с дезинформацией всеми имеющимися у нас инструментами. Мы, безусловно, знакомы с подходом и тактикой российских усилий по дезинформации ", - отметила она, добавив, что администрация президента Джо Байдена будет повторять "при любой возможности", что вакцины безопасны.

Темы: РосcиявакцинацияСША


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