ОГП пожалуется в Гаагу на Россию из-за обстрелов гражданских объектов в Луганской области

Офис генерального прокурора подготовил информационное сообщение в Международный уголовный суд в Гааге по фактам обстрелов Российской Федерацией гражданских объектов в Луганской области.

Источник: сайт ОГП

Дословно: "Обращение содержит информацию о фактах систематического применения РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями вооружения неизбирательного действия, последствия поражения которым непрогнозируемые, и осуществления обстрелов гражданских объектов".

Детали: В сообщении говорится о 34 фактах неизбирательных обстрелов со стороны оккупанта. Такие действия врага привели к многочисленным повреждениям водопроводов, гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования, перерывам в водоснабжении и электропитании в поселках Новотошковское, Волчеяровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Гирське, Золотое и Попасная с общим населением более 40 000 человек.

В ОГП добавили, что с 2014 года установлено более 7 тысяч поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области.

Только за последний год задокументировали 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных жителя и один погиб.

Предыстория: