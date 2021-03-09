ОГП пожалуется в Гаагу на Россию из-за обстрелов гражданских объектов в Луганской области
Офис генерального прокурора подготовил информационное сообщение в Международный уголовный суд в Гааге по фактам обстрелов Российской Федерацией гражданских объектов в Луганской области.
Источник: сайт ОГП
Дословно: "Обращение содержит информацию о фактах систематического применения РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями вооружения неизбирательного действия, последствия поражения которым непрогнозируемые, и осуществления обстрелов гражданских объектов".
Детали: В сообщении говорится о 34 фактах неизбирательных обстрелов со стороны оккупанта. Такие действия врага привели к многочисленным повреждениям водопроводов, гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования, перерывам в водоснабжении и электропитании в поселках Новотошковское, Волчеяровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Гирське, Золотое и Попасная с общим населением более 40 000 человек.
В ОГП добавили, что с 2014 года установлено более 7 тысяч поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области.
Только за последний год задокументировали 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных жителя и один погиб.
Предыстория:
- Всего в Офис прокурора МУС направили уже 16 информационных сообщений о нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.
- 11 декабря 2020 года Гаага согласилась расследовать дело "Ситуация в Украине" относительно преступлений, совершенных в аннексированном Крыму на территории оккупированного Донбасса.
- 26 февраля стало известно, что прокуратура Крыма готовит новое сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге относительно ситуации на оккупированном Россией полуострове.