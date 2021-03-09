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ОГП пожалуется в Гаагу на Россию из-за обстрелов гражданских объектов в Луганской области

Вторник, 9 марта 2021, 10:23
ОГП пожалуется в Гаагу на Россию из-за обстрелов гражданских объектов в Луганской области
Фото zn.ua

Офис генерального прокурора подготовил информационное сообщение в Международный уголовный суд в Гааге по фактам обстрелов Российской Федерацией гражданских объектов в Луганской области.

Источник: сайт ОГП

Дословно: "Обращение содержит информацию о фактах систематического применения РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями вооружения неизбирательного действия, последствия поражения которым непрогнозируемые, и осуществления обстрелов гражданских объектов".

Детали: В сообщении говорится о 34 фактах неизбирательных обстрелов со стороны оккупанта. Такие действия врага привели к многочисленным повреждениям водопроводов, гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования, перерывам в водоснабжении и электропитании в поселках Новотошковское, Волчеяровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Гирське, Золотое и Попасная с общим населением более 40 000 человек.

В ОГП добавили, что с 2014 года установлено более 7 тысяч поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области.

Только за последний год задокументировали 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных жителя и один погиб.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораГаагский трибуналРосcияЛуганская область
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