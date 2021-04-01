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За время оккупации в Крыму похитили более 40 человек — ООН

Четверг, 1 апреля 2021, 00:50
За время оккупации в Крыму похитили более 40 человек — ООН
Детектор медиа

В Крыму зафиксировали 43 случая насильственных исчезновений с начала оккупации полуострова Россией в 2014 году.

Источник: Информационная справка Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине от 31 марта

Детали: Первый задокументированный случай насильственного исчезновения был 3 марта 2014 года, а последний по времени - 23 мая 2018 года.

Отмечается, что в основном людей похищали. Среди жертв - 39 мужчин и 4 женщины.

Из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все - мужчины) остаются пропавшими без вести, а один человек находится под стражей.

В ООН уточняют, что похищение совершали, вероятно, вооруженные группы, такие как самооборона Крыму и казацкие группы; представители Федеральной службы безопасности РФ; другие правоохранительные органы, в частности полиция Крыму.

Сообщается, что похитители применяли пытки и жестокое обращение, чтобы заставить жертв свидетельствовать против себя или против других, а также в отместку за их политическую позицию или связь с политическими организациями.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияООН
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