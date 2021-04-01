Назначили временного директора Украинского культурного фонда
Четверг, 1 апреля 2021, 02:47
Министерство культуры назначило Ирину Осадчую и.о. исполнительного директора Украинского культурного фонда - до назначения руководителя Фонда.
Источник: УКФ
Детали: Отмечается, что Осадчая является заместителем исполнительного директора по организационному развитию УКФ.
Дословно: "По приказу Министерства культуры и информационной политики Украины выполнение обязанностей исполнительного директора Украинского культурного фонда возложено на Ирину Осадчую, заместителя исполнительного директора по организационному развитию Фонда, с 31 марта до назначения руководителя Фонда".
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Предыстория:
- С 2018 года должность исполнительного директора УКФ занимала Юлия Федив. 8 февраля стало известно, что у нее завершился контракт.
- Конкурс на должность начался 8 февраля, однако ни один из кандидатов по результатам собеседования не набрал более половины всех голосов членов Наблюдательного совета УКФ.
- Соответственно, был объявлен новый конкурс - он продлится до 16 апреля.
Украинская правда