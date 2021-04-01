Назначили временного директора Украинского культурного фонда

Министерство культуры назначило Ирину Осадчую и.о. исполнительного директора Украинского культурного фонда - до назначения руководителя Фонда.

Источник: УКФ

Детали: Отмечается, что Осадчая является заместителем исполнительного директора по организационному развитию УКФ.

Дословно: "По приказу Министерства культуры и информационной политики Украины выполнение обязанностей исполнительного директора Украинского культурного фонда возложено на Ирину Осадчую, заместителя исполнительного директора по организационному развитию Фонда, с 31 марта до назначения руководителя Фонда".

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