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Назначили временного директора Украинского культурного фонда

Четверг, 1 апреля 2021, 02:47
Назначили временного директора Украинского культурного фонда
korydor.in.ua

Министерство культуры назначило Ирину Осадчую и.о. исполнительного директора Украинского культурного фонда - до назначения руководителя Фонда.

Источник: УКФ

Детали: Отмечается, что Осадчая является заместителем исполнительного директора по организационному развитию УКФ.

Дословно: "По приказу Министерства культуры и информационной политики Украины выполнение обязанностей исполнительного директора Украинского культурного фонда возложено на Ирину Осадчую, заместителя исполнительного директора по организационному развитию Фонда, с 31 марта до назначения руководителя Фонда".

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Предыстория:

  • С 2018 года должность исполнительного директора УКФ занимала Юлия Федив. 8 февраля стало известно, что у нее завершился контракт.
  • Конкурс на должность начался 8 февраля, однако ни один из кандидатов по результатам собеседования не набрал более половины всех голосов членов Наблюдательного совета УКФ.
  • Соответственно, был объявлен новый конкурс - он продлится до 16 апреля.

Украинская правда

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Темы: культура
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