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На заводе в Балтиморе испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson — NYT

Четверг, 1 апреля 2021, 03:35
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Рабочие завода в Балтиморе (США), производящего две вакцины против коронавируса, случайно смешали ингредиенты вакцин несколько недель назад и таким образом испортили около 15 млн доз вакцины производителя Johnson & Johnson.

Источник: The New York Times

Детали: Сообщается, что федеральные чиновники объяснили инцидент человеческой ошибкой.

Эта путаница приостановила будущие поставки Johnson & Johnson в США - на период, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проводит расследование. Сообщается, что это не повлияет на использование доз вакцины Johnson & Johnson, которые сейчас используются в США, поскольку их сделали в Нидерландах.

В то же время, все дальнейшие поставки вакцины Johnson & Johnson - которые, по прогнозам, в следующем месяце составят десятки миллионов доз - должны поступать с завода в Балтиморе. Заводом руководит Emergent BioSolutions, производственный партнер Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Johnson & Johnson усилила контроль над работой Emergent BioSolutions.

Напомним:

  • В отличие от других вакцин, Johnson & Johnson требует одной дозы, а не двух. Кроме того, ее можно хранить в обычном холодильнике, что облегчает транспортировку и распространение препарата.
  • В конце февраля в США одобрили использование Johnson & Johnson.

Темы: СШАвакцинация


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