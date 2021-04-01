ООН: В Мьянме растет вероятность гражданской войны

Спецпосланница генсекретаря ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер предупредила, что в Мьянме, где произошел госпереворот, возрастает вероятность гражданской войны.

Источник: выступление Шранер-Бургенер на заседании Совбеза ООН, текстом которого располагает "Голос Америки"

Детали: Шранер-Бургенер опасается, что конфликт станет более кровопролитным, поскольку главнокомандующий вооруженных сил страны генерал Мин Аун Хлаин, "похоже, полон решимости укрепить свой незаконный контроль над властью силой".

Отмечается, что есть предупреждение об ответных мерах со стороны трех вооруженных этнических повстанческих групп в стране, если нападения на участников протестов в Мьянме не прекратятся.

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