За сутки более 600 тысяч человек заразились COVID-19
Четверг, 1 апреля 2021, 05:43
За сутки 30 марта в мире обнаружили 638 251 новый случай COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности, в Бразилии - 89 200 новых случаев, в Индии - 72 182, а в США - 68 756.
К первой пятерке по количеству новых случаев за сутки также относятся Франция, где 41 907 новых больных, и Турция, где 39 302.
Украина находится на 10 месте в мире с 11 226 больными, между Аргентиной (16 056) и Ираном (10 330).
Умерли за сутки 12 236 человек, за все время пандемии - 2,8 млн.
Болеют 22,2 млн человек, однако выздоровели - 104,4 млн.
За время пандемии в мире зафиксировали 129,4 млн случаев болезни.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП
Напомним: 30 марта в Украине:
- диагностировали 11 226 новых случаев COVID-19;
- госпитализировали 5 558 человек;
- умерли 407 больных;
- выздоровели 6 405 человек.
Украинская правда