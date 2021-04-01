Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки более 600 тысяч человек заразились COVID-19

Четверг, 1 апреля 2021, 05:43
За сутки более 600 тысяч человек заразились COVID-19

За сутки 30 марта в мире обнаружили 638 251 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 89 200 новых случаев, в Индии - 72 182, а в США - 68 756.

К первой пятерке по количеству новых случаев за сутки также относятся Франция, где 41 907 новых больных, и Турция, где 39 302.

Украина находится на 10 месте в мире с 11 226 больными, между Аргентиной (16 056) и Ираном (10 330).

Умерли за сутки 12 236 человек, за все время пандемии - 2,8 млн.

Болеют 22,2 млн человек, однако выздоровели - 104,4 млн.

За время пандемии в мире зафиксировали 129,4 млн случаев болезни.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Напомним: 30 марта в Украине:

  • диагностировали 11 226 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали 5 558 человек;
  • умерли 407 больных;
  • выздоровели 6 405 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: