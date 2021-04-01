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За сутки в мире более 600 тысяч человек заразились COVID-19

Четверг, 1 апреля 2021, 05:43

За сутки 30 марта в мире обнаружили 638 251 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 89 200 новых случаев, в Индии - 72 182, а в США - 68 756.

К первой пятерке по количеству новых случаев за сутки также относятся Франция, где 41 907 новых больных, и Турция, где 39 302.

Украина находится на 10 месте в мире с 11 226 больными, между Аргентиной (16 056) и Ираном (10 330).

Умерли за сутки 12 236 человек, за все время пандемии - 2,8 млн.

Болеют 22,2 млн человек, однако выздоровели - 104,4 млн.

За время пандемии в мире зафиксировали 129,4 млн случаев болезни.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Напомним: 30 марта в Украине:

  • диагностировали 11 226 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали 5 558 человек;
  • умерли 407 больных;
  • выздоровели 6 405 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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