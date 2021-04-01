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Штаты возобновили санкции против девяти белорусских компаний

Четверг, 1 апреля 2021, 06:30
Штаты возобновили санкции против девяти белорусских компаний

США возобновили санкции против девяти белорусских компаний.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса

Детали: Речь идет о таких компаниях, как "Белнафтахим", "Белнафтахим США", "Нафтан", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белшина", "Гродно Азот", "Гроднохимволокно", ОАО "Лакокраска", ОАО "Полоцк-Стекловолокно".

Компаниям и гражданам США запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями. Их имущество и счета в США будут заморожены.

Издание отмечает, что многие страны и компании отказываются работать с компаниями, находящимися под санкциями США.

Сообщается, что причиной возобновления санкций стало ухудшение ситуации с правами человека и более 300 политзаключенных в Беларуси.

Санкции вступят в силу 7 апреля.

Напомним:

  • В конце декабря США ввели санкции против 40 физических и четырех юридических лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав в августе 2020 года и репрессиям власти.
  • В санкционные списки внесли Центральную комиссию Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, первого заместителя главы МВД Геннадия Казакевича, отряд КГБ "Альфа", Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Минский отряд милиции особого назначения.

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Темы: БеларусьсанкцииСША
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