Штаты возобновили санкции против девяти белорусских компаний

США возобновили санкции против девяти белорусских компаний.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса

Детали: Речь идет о таких компаниях, как "Белнафтахим", "Белнафтахим США", "Нафтан", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белшина", "Гродно Азот", "Гроднохимволокно", ОАО "Лакокраска", ОАО "Полоцк-Стекловолокно".

Компаниям и гражданам США запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями. Их имущество и счета в США будут заморожены.

Издание отмечает, что многие страны и компании отказываются работать с компаниями, находящимися под санкциями США.

Сообщается, что причиной возобновления санкций стало ухудшение ситуации с правами человека и более 300 политзаключенных в Беларуси.

Санкции вступят в силу 7 апреля.

Напомним: