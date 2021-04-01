Штаты возобновили санкции против девяти белорусских компаний
США возобновили санкции против девяти белорусских компаний.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса
Детали: Речь идет о таких компаниях, как "Белнафтахим", "Белнафтахим США", "Нафтан", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белшина", "Гродно Азот", "Гроднохимволокно", ОАО "Лакокраска", ОАО "Полоцк-Стекловолокно".
Компаниям и гражданам США запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями. Их имущество и счета в США будут заморожены.
Издание отмечает, что многие страны и компании отказываются работать с компаниями, находящимися под санкциями США.
Сообщается, что причиной возобновления санкций стало ухудшение ситуации с правами человека и более 300 политзаключенных в Беларуси.
Санкции вступят в силу 7 апреля.
Напомним:
- В конце декабря США ввели санкции против 40 физических и четырех юридических лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав в августе 2020 года и репрессиям власти.
- В санкционные списки внесли Центральную комиссию Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, первого заместителя главы МВД Геннадия Казакевича, отряд КГБ "Альфа", Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, Минский отряд милиции особого назначения.