Главные новости среды и ночи: столичный локдаун, отказ России вернуться к "тишине"

С 5 апреля в столице усиливают карантин, РФ отказалась вернуться к режиму прекращения огня с 1 апреля - актуальные новости 31 марта.

Об усилении карантина в Киеве

С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска - об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.

Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

О России

Россия в ТКГ отказалась вернуться к режиму "тишины" с 1 апреля.

Сообщалось, что заседание ТКГ началось с предложения главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня.

Это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Хайди Ґрау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ Халит Чевик.

Предложение ни Кравчука, ни ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делагации.

О других важных новостях

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