"Это позор": Санду рассказала о случаях вакцинации вне очереди в Молдове

В Молдове вакцину Pfizer-BioNTech, предоставленную стране через платформу COVAX, вне очереди получили порядка 700 человек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом президент Молдовы Майя Санду сказала в эфире на канале Jurnal TV.

Она сказала, что разочарована тем, как продвигается вакцинация, и тем, как распределялась вакцина Pfizer-BioNTech.

"Я распорядилась, чтобы эта вакцина попала в дома престарелых, а также выделялась для людей старшего возраста. Но 688 человек, которые получили первую дозу - это чьи-то родственники, еще 139 - разные сотрудники госструктур", - рассказала Санду.

По ее словам, во многих больницах прививки вне очереди прививку сделали родственникам врачей, также депутатам и другим чиновникам.

"Это позор, который обивает любое желание получать другие пожертвования, убеждать производителей, что мы заслуживаем получить вакцину", - отметила президент.

Напомним, ранее появилась информация о вакцинации вне очереди в некоторых районах местных чиновников и других людей, которые еще не имели на это права. За незаконный доступ к вакцине Pfizer якобы предлагали по 200-300 евро.

Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer через платформу COVAX. До конца июня в страну должно поступить еще 100 620 доз.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта. Свои первые вакцины - компании AstraZeneca - Молдова получила с помощью Румынии. Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech-Pfizer.

На 1 апреля в стране привились около 40 000 человек. На нынешнем этапе вакцинируют медиков, персонал и жителей домов престарелых, людей в возрасте от 60 лет и другие группы риска с хроническими болезнями.