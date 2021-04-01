Байден-младший написал мемуары: вспомнил и об Украине

Сын президента США Хантер Байден написал в своих мемуарах, что, если бы ему представилась такая возможность, он не стал бы снова входить в совет директоров украинской газовой компании Burisma.

Источник: The Washington Post

Детали: Сын президента США пишет в книге "Beautiful Things", что деньги, которые он заработал от компании Burisma, помогли разжечь у него алкогольную и наркотическую зависимость, которая подорвала его отношения с семьей и его деловую карьеру.

В книге, полученной The Washington Post перед ее запланированным выпуском 6 апреля, описывается, как сын Байдена боролся с зависимостью после смерти своего брата Бо от рака в 2015 году.

Большая часть книги посвящена его личной жизни Байдена, но также он защищает свою деловую карьеру.

Байден признает, что политическая карьера отца помогла ему, но утверждает, что ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma.

Белый дом отказался комментировать книгу, сославшись на заявление президента и первой леди Джилл Байден в начале февраля, когда было объявлено о выпуске книги.

Дословно заявление: "Мы восхищаемся силой и смелостью нашего сына Хантера, который открыто говорит о своей зависимости, чтобы другие могли увидеть себя в его путешествии и найти надежду".

Он подробно описывает распад своего первого брака, неудавшиеся отношения, которые он начал с вдовой своего брата.

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