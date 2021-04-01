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Полиция освободила киевлянина, которого мошенники 3 года держали в плену

Четверг, 1 апреля 2021, 10:27
Фото полиции

Группа злоумышленников похитила и 3 года удерживала в плену киевлянина, чтобы завладеть его квартирой.

Источник: полиция КиеваКиевская городская прокуратура

Дословно: "Задержали группу злоумышленников: чтобы завладеть квартирой в столице, они незаконно лишили свободы киевлянина".

Детали: По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, потерпевший находился в списках без вести пропавших лиц с 2017 года. Впоследствии полиция получила оперативную информацию о местонахождении разыскиваемого в Николаеве.

Во время следственных действий в помещении злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме.

 

Трех правонарушителей задержали. Они – уроженцы Николаевской и Запорожской областей, 1958, 1974, 1969 годов рождения. Теперь им готовят подозрения.

По данным прокуратуры, задержали двух человек – 51-летнего жителя Николаева и его 46-летнюю сообщницу, которая работает в органах юстиции Николаевской области.

Полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

По словам Крищенко, во время неотложных следственных действий в полицию обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее жильем, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевской области.

Правоохранители проверяют причастность преступной группы к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Украинская правда
Темы: полицияКиев


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