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Изменения в закон об СБУ могут принять летом, ожидают в Раде 

Четверг, 1 апреля 2021, 10:58
Изменения в закон об СБУ могут принять летом, ожидают в Раде 

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассчитывают на принятие в целом законопроекта об изменениях в закон "О Службе безопасности Украины" летом этого года.

Источник: заместитель главы комитета Марьяна Безуглая ("Слуга народа") в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Законопроект об СБУ мы планируем подготовить к обсуждению в комитете до конца весны, чтобы летом проголосовать во втором чтении и в целом".

Детали: Безуглая рассказала, что ко второму чтению законопроекта уже подано около 2,5 тысяч поправок.

По ее словам, "этих поправок немало – и потребуется достаточно много времени, чтобы разобраться, проанализировать и учесть всё, что соответствует концепции реформы.

Этому предшествовало: 28 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3196-д "О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Темы: СБУВерховная Радазаконодательство
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