84% украинцев считают, что в стране в первую очередь не хватает порядка, даже если бы пришлось ограничить определенные свободы.

Источник: опрос группы "Рейтинг"

Дословно: "Абсолютное большинство (84%) считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы".

Детали: В то же время, только 11% опрошенных считают, что в Украине не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок.

Динамика запроса на порядок дает основания считать, что из года в год этот запрос растет, а сейчас он вообще находится на самом высоком уровне с 2017 года.

В то же время количество тех, кто считает, что в Украине не хватает свобод с 2017 года уменьшилось на 11%.

Опрос проводился 26-28 марта во всех регионах с участием лиц от 18 лет. Погрешность исследования составляет 2%.