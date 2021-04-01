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Абсолютное большинство украинцев готово поступиться свободами ради порядка в стране

Четверг, 1 апреля 2021, 11:10

84% украинцев считают, что в стране в первую очередь не хватает порядка, даже если бы пришлось ограничить определенные свободы.

Источник: опрос группы "Рейтинг"

Дословно: "Абсолютное большинство (84%) считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы".

Детали: В то же время, только 11% опрошенных считают, что в Украине не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок.

Динамика запроса на порядок дает основания считать, что из года в год этот запрос растет, а сейчас он вообще находится на самом высоком уровне с 2017 года.

В то же время количество тех, кто считает, что в Украине не хватает свобод с 2017 года уменьшилось на 11%.

 

Опрос проводился 26-28 марта во всех регионах с участием лиц от 18 лет. Погрешность исследования составляет 2%.

Украинская правда
Темы: опрос


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