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В Киеве более 700 человек госпитализированы с COVID-19 и пневмониями за сутки

Четверг, 1 апреля 2021, 11:21
В Киеве более 700 человек госпитализированы с COVID-19 и пневмониями за сутки

За минувшие сутки в Киеве в 1150 человек подтвердили заболевание на коронавирус, госпитализировали более 700 человек с COVID-19 и пневмониями.

Источник: Telegram-канал Кличко

Детали: В Киеве подтвердили 1150 случаев заболевания на коронавирус:

  • 578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 49 девочек от 1 месяца до 17 лет и 37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Всего в столице зафиксировали 163 441 случаев COVID-19, умерли 3449 человек. За минувшие сутки - 44 человека.

Кроме того, за предыдущие сутки госпитализировали с коронавирусом 160 человек, 571 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

31 марта преодолели коронавирус 612 человек, в общем - 106 217.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (303), Деснянском (189) и Голосеевском (112).

 

Украинская правда

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Темы: КиевCovid-2019коронавирус
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