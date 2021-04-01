На посту мэра Кличко получил полмиллиона зарплаты

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 517 тысяч гривен заработной платы.

Источник: декларация Кличко

Детали: Кроме того, у главы столицы на банковских счетах хранится 226 тысяч гривен, 667 тысяч евро и 214 тысяч долларов.

Наличными он указал 24 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Также у мэра Киева третьи лица заняли 7,3 миллиона евро и 277 тысяч долларов.

Кроме того, Кличко является владельцем трех квартир и земельного участка. На его жену Наталью Егорову записан дом для отдыха, что находится в Киевской области.

Как и в прошлогодней декларации, Кличко указал ряд ценных часов и ювелирных изделий, принадлежащих как ему, так и Егоровой, в частности производства Frank Muller, Mont Blanc, Bvlgari, Hublot, Tiffany и другие.

Жена мэра Киева за 500 тысяч гривен продала свой автомобиль Toyota Sequoia 2014 года.