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На посту мэра Кличко получил полмиллиона зарплаты

Четверг, 1 апреля 2021, 11:48
На посту мэра Кличко получил полмиллиона зарплаты

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 517 тысяч гривен заработной платы.

Источник: декларация Кличко

Детали: Кроме того, у главы столицы на банковских счетах хранится 226 тысяч гривен, 667 тысяч евро и 214 тысяч долларов.

Наличными он указал 24 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Также у мэра Киева третьи лица заняли 7,3 миллиона евро и 277 тысяч долларов.

Кроме того, Кличко является владельцем трех квартир и земельного участка. На его жену Наталью Егорову записан дом для отдыха, что находится в Киевской области.

Как и в прошлогодней декларации, Кличко указал ряд ценных часов и ювелирных изделий, принадлежащих как ему, так и Егоровой, в частности производства Frank Muller, Mont Blanc, Bvlgari, Hublot, Tiffany и другие.

Жена мэра Киева за 500 тысяч гривен продала свой автомобиль Toyota Sequoia 2014 года.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Виталий Кличкодекларации
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