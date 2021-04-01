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COVID-19: только одна область в Украине "желтая"

Четверг, 1 апреля 2021, 11:52

По состоянию на 1 апреля в 10 областях и городе Киеве действует красный уровень эпидемической опасности.

Источник: данные Минздава

Детали: В "красную" зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областей.

"Желтой" остается только Херсонская область.

 

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Украинакарантин


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