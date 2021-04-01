COVID-19: только одна область в Украине "желтая"
Четверг, 1 апреля 2021, 11:52
По состоянию на 1 апреля в 10 областях и городе Киеве действует красный уровень эпидемической опасности.
Источник: данные Минздава
Детали: В "красную" зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областей.
"Желтой" остается только Херсонская область.
Украинская правда