По состоянию на 1 апреля в 10 областях и городе Киеве действует красный уровень эпидемической опасности.

Источник: данные Минздава

Детали: В "красную" зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областей.

"Желтой" остается только Херсонская область.

Кроме того, уровень госпитализаций в Украине в пределах нормы в 3 областях: Херсонской, Луганской, Кировоградской.