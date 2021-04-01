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В Украину идет похолодание, дожди и даже снег

Четверг, 1 апреля 2021, 12:34
В Украину идет похолодание, дожди и даже снег

В ближайшие сутки на большую часть территории Украины переместится влажный и прохладный воздух с северо-запада Европы, поэтому в северо-западной половине страны дневная температура существенно снизится.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали:

В пятницу, 2 апреля, ночью в западных, северных и Винницкой областях временами дождью. Также осадки днем по Украине, кроме юго-восточной части и большинства западных областей. В центральных областях днем отдельные грозы, ночью в Карпатах местами значительный мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с, на западе, а днем и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на юго-востоке от 2° тепла до 3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных и северных областях 7-12° тепла; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в пятницу ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с Температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 02 апреля самая высокая температура днем (+23,1)°была в 2017 году, самая низкая ночью (-8,8°) в 1931 году.

В субботу, 3 апреля, в южной и восточной частях, днем также и в Карпатском регионе дожди, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла; в южной и юго-восточной части ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

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Темы: погода
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