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В Британии почти треть госпитализированных с коронавирусом через 4 месяца снова попали в больницу

Четверг, 1 апреля 2021, 13:01
В Британии почти треть госпитализированных с коронавирусом через 4 месяца снова попали в больницу
Фото с Twitter ЕП

Около трети людей, которые были госпитализированы с коронавирусом в Британии, в пределах четырех месяцев после этого снова попали в больницу из-за осложнений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

При этом каждый восьмой из этих пациентов умер в результате осложнений.

Такими оказались результаты мониторинга, который проводился для понимания долгосрочных последствий перенесенной болезни.

Хотя коронавирус ассоциируется прежде всего с серьезными последствиями для респираторных органов, вирус может вызвать последствия также для сердечно-сосудистой системы, печени и почек.

Исследователи Университетского колледжа Лондона, Офиса национальной статистики и Университета Лейчестера сравнили медицинские записи об около 48 000 людей, которых госпитализировали с коронавирусом и выписали до 31 августа 2020 года. Для сравнения взяли и контрольную группу из населения в целом.

Для исследования отследили показатели повторной госпитализации, смерти и поставленных диагнозов.

Выяснилось, что в среднем в течение 140 дней около трети выписанных коронавирусных пациентов снова попали в больницу и каждый восьмой человек умер. Эти показатели существенно выше, чем у контрольной группы.

"Эти выводы вызывают обеспокоенность, и это стоит принять всерьез. Можно видеть, что это далеко не легкая болезнь, и состояние коронавирусных пациентовв дальнейшем нужно отслеживать, чтобы на ранней стадии заметить проблемы с другими органами, – отмечает исследователь Амитав Банерджи из Университетского колледжа Лондона – До сих пор мы склонялись к мысли, что проблемы с сердцем, почками и диабет являются факторами риска в случае заражения коронавируса, но можем видеть, что они могут становиться и осложнениями вследствие коронавируса ".

Показатель нарушения функций многих органов при этом был выше среди пациентов в возрасте до 70 лет, чем старше, и чаще выше среди представителей этнических меньшинств.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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