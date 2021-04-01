В больницах Киева ищут взрывчатку
Четверг, 1 апреля 2021, 13:17
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Дословно: "На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка.
Прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов".
Детали: По результатам проверки событию будет дана правовая квалификация.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и врачи.
Украинская правда