В больницах Киева ищут взрывчатку

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка.

Прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов".

Детали: По результатам проверки событию будет дана правовая квалификация.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и врачи.