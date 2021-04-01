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В больницах Киева ищут взрывчатку

Четверг, 1 апреля 2021, 13:17

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка.

Прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов".

Детали: По результатам проверки событию будет дана правовая квалификация.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и врачи.

Украинская правда
Темы: Киевмедицинаполиция


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