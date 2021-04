YouTube скроет счетчик дислайков для эксперимента

Платформа YouTube в рамках эксперимента скроет счетчик дислайков к видео.

Источник: видеохостинг в Twitter

Детали: Эксперимент проводится для тестирования новых дизайнов. Отмечается, что это был один из запросов пользователей сервиса. Последние, как и раньше, смогут нажимать "нравится" или "не нравится", однако увидеть количество дизлайков в ближайшие недели они не смогут.

В то же время, авторам видео эта возможность и в дальнейшем остается доступной.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx