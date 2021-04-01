YouTube скроет счетчик дислайков для эксперимента

Платформа YouTube в рамках эксперимента скроет счетчик дислайков к видео.

Источник: видеохостинг в Twitter

Детали: Эксперимент проводится для тестирования новых дизайнов. Отмечается, что это был один из запросов пользователей сервиса. Последние, как и раньше, смогут нажимать "нравится" или "не нравится", однако увидеть количество дизлайков в ближайшие недели они не смогут.

В то же время, авторам видео эта возможность и в дальнейшем остается доступной.