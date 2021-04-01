Сайт КС заработал, но еще с перебоями

Официальный сайт Конституционного суда Украины снова работает после 5-дневного отсутствия доступа, но восстановительные работы еще продолжаются.

Источник: КСУ в Facebook

Дословно: "Уважаемые пользователи! Обращаем внимание на то, что в настоящее время продолжаются работы, направленные на восстановление полноценного функционирования официального веб-сайта Конституционного суда Украины. В связи с этим некоторые данные отдельных рубрик могут не отображаться.

Просим отнестись к этому с пониманием".

Детали: Сайт Конституционного суда Украины перестал работать в субботу 27 марта. О причинах - официально в суде указывали, что они устанавливаются.

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.

Предыстория: