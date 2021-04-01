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Сайт КС заработал, но еще с перебоями

Четверг, 1 апреля 2021, 14:16

Официальный сайт Конституционного суда Украины снова работает после 5-дневного отсутствия доступа, но восстановительные работы еще продолжаются.

Источник: КСУ в Facebook

Дословно: "Уважаемые пользователи! Обращаем внимание на то, что в настоящее время продолжаются работы, направленные на восстановление полноценного функционирования официального веб-сайта Конституционного суда Украины. В связи с этим некоторые данные отдельных рубрик могут не отображаться.

Просим отнестись к этому с пониманием".

Детали: Сайт Конституционного суда Украины перестал работать в субботу 27 марта. О причинах - официально в суде указывали, что они устанавливаются.

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. 

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.

Украинская правда
Темы: КС


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