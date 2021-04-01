Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеция признала, что не успевает вакцинировать всех взрослых до конца июня

Четверг, 1 апреля 2021, 14:26
Швеция признала, что не успевает вакцинировать всех взрослых до конца июня
Фото interfax.com.ua

Швеция признала, что не сможет выполнить свою предыдущую цель о вакцинации всех взрослых до конца июня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT, об этом заявила министр здравоохранения и социальных вопросов Лена Халленгрен.

Она объяснила это тем, что Швеция имеет доступ к значительно меньшему количеству вакцин, чем сначала ожидалось. Страна должна была получить за полугодие около 17,4 млн доз. Теперь ожидается только 10,9 млн.

"Проблема не в средствах, а лишь в том, что надежных утвержденных вакцин, которые мы законтрактовали, нет в наличии в большем количестве - компании не смогли полностью выполнить условия соглашения", - пояснила Лена Халленгрен.

По новым прогнозам правительства, доступ к своей первой дозе вакцины все взрослое население должно получить до 15 августа.

До 16 мая крайней мере первой дозой планируют вакцинировать всех людей в возрасте от 65 лет.

Министр отметила, что и эти цели не являются окончательно определенными и зависят от своевременности поставок вакцины.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
Все новости...
Реклама: