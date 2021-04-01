НАПК возобновило финансирование "Слуги народа"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило государственное финансирование партии "Слуга народа".

Источник: сообщение НАПК

Дословно: "По результатам проверки уточняющих отчетов партии" Слуга народа "за I и II кварталы 2020 НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии".

Детали: Кроме того, в марте НАПК передало в Нацполиции сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушений в отчете "Слуги народа". Аналогичное сообщение передали по партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Конгресс украинских националистов" и "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Что предшествовало: 1 марта НАПК остановило государственное финансирование партии "Слуга народа" - в связи с выявленными нарушениями.

Напомним: