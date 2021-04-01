НАПК возобновило финансирование "Слуги народа"
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило государственное финансирование партии "Слуга народа".
Источник: сообщение НАПК
Дословно: "По результатам проверки уточняющих отчетов партии" Слуга народа "за I и II кварталы 2020 НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии".
Детали: Кроме того, в марте НАПК передало в Нацполиции сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушений в отчете "Слуги народа". Аналогичное сообщение передали по партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Конгресс украинских националистов" и "Блок Кернеса - Успешный Харьков".
Что предшествовало: 1 марта НАПК остановило государственное финансирование партии "Слуга народа" - в связи с выявленными нарушениями.
Напомним:
- В феврале Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в финансировании "Радикальной партии Олега Ляшко", партий "Доверяй делам" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова и "Сила людей" Юрия Бовы.
- В январе НАПК приостановило государственное финансирование для партии "Голос", она расценивает это как давление на себя.