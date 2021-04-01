В опорных больницах Харьковщины осталось 30 коек с кислородом

В опорных медицинских учреждениях Харьковщины для лечения больных коронавирусом занято 1080 мест со стационарным кислородом из 1112.

Источник: сообщение Харьковской ОГА

Детали: Всего в области для лечения больных COVID выделили 4931 кровать. По состоянию на 1 апреля 195 пациентов находятся в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 156 человек.

Принимать больных коронавирус на Харьковщине могут 23 медицинских учреждения. Также два заведения остаются резервными.

Напомним: