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В опорных больницах Харьковщины осталось 30 коек с кислородом

Четверг, 1 апреля 2021, 15:28

В опорных медицинских учреждениях Харьковщины для лечения больных коронавирусом занято 1080 мест со стационарным кислородом из 1112.

Источник: сообщение Харьковской ОГА

Детали: Всего в области для лечения больных COVID выделили 4931 кровать. По состоянию на 1 апреля 195 пациентов находятся в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 156 человек.

Принимать больных коронавирус на Харьковщине могут 23 медицинских учреждения. Также два заведения остаются резервными.

Напомним:

  • За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировали 620 случаев заболевания коронавирусом. Всего по области зарегистрировано 104 424 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 85286 больных выздоровели, 1980 - умерли.

Украинская правда
Темы: Харьковская областькоронавирус


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