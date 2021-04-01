Ткаченко: Украинца Гоголя принудительно записали в россияне

Министр культуры Александр Ткаченко считает, что россияне принудительно записали украинца Николая Гоголя в россияне.

Источник: Facebook-страница министра культуры Александра Ткаченко

Детали: Ткаченко отметил, что 1 апреля не только День дурака, но и день рождения одного из самых известных украинских писателей Николая Гоголя 212 лет назад.

Прямая речь: "Не хочу расписывать его литературный талант или влияние на украинскую культуру. Но сейчас хочу поговорить о его украинскосте.

Россияне всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и "классика российской литературы". Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежки".

Украинца Гоголя, что родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал по-русски".

По словам Ткаченко, на самом деле Гоголь принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, предком которого считается гетман правобережной Украины Остап Гоголь.

Министр считает, что российская пропаганда подвергает этот факт сомнению, потому что привыкла переписывать историю.

Ткаченко сообщил, что сравнил две статьи в Википедии (украинскую и российскую) о Гоголе и они отличаются по содержанию.