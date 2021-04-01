Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ткаченко: Украинца Гоголя принудительно записали в россияне

Четверг, 1 апреля 2021, 15:48

Министр культуры Александр Ткаченко считает, что россияне принудительно записали украинца Николая Гоголя в россияне.

Источник: Facebook-страница министра культуры Александра Ткаченко

Детали: Ткаченко отметил, что 1 апреля не только День дурака, но и день рождения одного из самых известных украинских писателей Николая Гоголя 212 лет назад.

Прямая речь: "Не хочу расписывать его литературный талант или влияние на украинскую культуру. Но сейчас хочу поговорить о его украинскосте.

Россияне всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и "классика российской литературы". Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежки".

Украинца Гоголя, что родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал по-русски".

По словам Ткаченко, на самом деле Гоголь принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, предком которого считается гетман правобережной Украины Остап Гоголь.

Министр считает, что российская пропаганда подвергает этот факт сомнению, потому что привыкла переписывать историю.

Ткаченко сообщил, что сравнил две статьи в Википедии (украинскую и российскую) о Гоголе и они отличаются по содержанию.

Украинская правда
Темы: ТкаченкоМинкультуры


powered by lun.ua
Главное сегодня

Войска США пришли в полную боеготовность из-за событий на Донбассе – СМИ

Наличие пропусков в столичное метро будет проверять полиция

В Польше новый рекорд заражений коронавирусом и снова более 600 умерших

фото, обновленоОИК № 87 окружили спецназовцы. В СБУ объясняют "угрозой дестабилизации"

Председатель Верховного суда задекларировала похищенные у нее десятки тысяч долларов и евро

COVID-19: только одна область в Украине остается "желтой"

Все новости...
Ткаченко
Министр культуры подал декларацию: разжился квадроциклом
МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения
Ткаченко раскритиковал открытие покерного клуба в Доме профсоюзов
Последние новости
16:32
фотоВ районе ООС провели учения танковых резервов
16:27
Карантин в столице могут продлить и после 16 апреля – КГГА
16:25
После двухнедельного перерыва 2 апреля СНБО снова будет заседать - источники
16:24
1 апреляСоциология: Янукович – лидер роста рейтинга по итогам марта
16:22
Седлецкая выиграла в ЕСПЧ дело в отношении конфликта с ГПУ
16:04
Лавров: Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, возникает риск
15:57
Елизавета II пошутила о преследовании российских истребителей британскими
15:48
Госбюджет получил почти миллиард от приватизации за первый квартал
15:48
Ткаченко: Украинца Гоголя принудительно записали в россияне
15:41
Криптовалюта принесла лидеру "Голоса" вдвое больше, чем работа в Раде
Все новости...