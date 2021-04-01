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Елизавета II пошутила о преследовании российских истребителей британскими

Четверг, 1 апреля 2021, 15:57

Королева Елизавета II во время первого после ослабления локдауна официального публичного мероприятия пошутила об инцидентах с российскими военными самолетами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

В среду 94-летняя королева посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде, чтобы отметить столетие Королевских ВВС Австралии.

Елизавета II сказала, что "в восторге" вновь участвовать в мероприятиях, и пошутила с офицером Королевских ВВС Австралии.

Она спросила его, "отправляют ли преследовать русских" истребители, с которыми он работал. На это офицер ответил: "Так точно, мэм, это для нас очень весело".

За последние месяцы британские ВВС перехватили большое количество российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству Великобритании, на фоне растущей напряженности между Москвой и Лондоном.

Выезд в среду был лишь четвертым мероприятием королевы за стенами дворца с момента, когда Великобритания впервые ввела локдаун год назад, и первым с тех пор, как она посетила Вестминстерское аббатство в ноябре.

Монарх и ее муж принц Филипп получили первую дозу вакцины от коронавируса в январе.

Темы: Великобританияавиа


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