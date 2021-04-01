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Лавров: Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, возникает риск

Четверг, 1 апреля 2021, 16:04
Лавров: Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, возникает риск

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "конфронтация между Западом и Россией достигла дна", и тут возникают определенные риски.

Источник: заявление Лаврова на российском центральном телевидении, которое передает "РИА Новости"

Прямая речь: "С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности".

Детали: Лавров обвинил "западных коллег" в том, что якобы они ввели в дипломатический и международный обиход слово "война", а точнее "гибридная война, развязанная Россией".

"Очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни. Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - прокомментировал он.

Предыстория: Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, а оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЗападЛавров
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