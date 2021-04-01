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Социология: Янукович – лидер роста рейтинга по итогам марта

Четверг, 1 апреля 2021, 16:24

Привіт, читачу і читачко УП! Вочевидь, ви не змогли пройти повз такого заманливого заголовку і клікнули на новину. 

Тому змушені вас одразу засмутити – новини тут не буде. 

Президент-втікач Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув’язнення, давно не потрапляє в рейтинги соціологів. Джерелом для такої новини могла стати  сумнівна або нікому невідома соціологічна компанія, що виконує певне політичне замовлення. Такі дані точно не потраплять на сторінки якісних ЗМІ.

Але не кваптесь закривати вікно в браузері.

Цим повідомленням ми хочемо привернути вашу увагу до потенційних маніпуляцій і закликати прискіпливо перевіряти інформацію про соціологічні служби, на дані яких спираються ЗМІ. 

"Українська правда" публікує результати досліджень кількох соціологічних компаній – Фонду "Демократичні ініціативи ім. Кучеріва", Центру Разумкова, Соціологічної групи "Рейтинг" та КМІСу. Та регулярно пояснює причини та наслідки росту, падіння рейтингів політиків і партій у своїх аналітичних статтях.

До речі, кілька останніх з них:

Від любові до імпічменту. Як відбувається деолігархізація від Зеленського

Сьомий президент чи друга Тимошенко? Яка доля чекає Петра Порошенка

Медведчук бідкається, Льовочкін розводить руками. Як живе ОПЗЖ після санкцій



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