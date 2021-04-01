В районе ООС провели учения танковых резервов

Здесь и далее фото с Facebook ООС

В механизированной бригаде имени князя Романа Великого, которая выполняет задачи по назначению в Луганской области, прошли учение танковых резервов.

Источник: пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "По легенде учений, враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. Танкисты по тревоге получили приказ осуществить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем, танкисты определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва".

Детали: Отмечается, что условный враг не сдавался и осуществлял поражения артиллерией. А танкисты каждый раз получали новые команды об изменении обстановки и в условиях боя молниеносно реагировали.

В результате танкисты под дымовой завесой отошли, перегруппировались и контратаковали врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемо.

Пока длился бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики.

Отмечается, что слаженного мощного огневого натиска украинских сил враг не выдержал.

По словам руководителя занятий, они постоянно поддерживают боевую готовность подразделения, тренируют личный состав действовать в реальной боевой обстановке и практикуют проведение занятий на незнакомой местности.

В пресс-центре ООС отметили, что танковые подразделения в соответствии с Минскими договоренностями удалены от линии соприкосновения и участия в боевых действиях не принимают уже длительное время.

Также сообщается, что танкисты указанной бригады трижды становились лучшим танковым подразделением Украины и дважды защищали честь Украины на международных танковых соревнованиях.