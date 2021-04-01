Баканов задекларировал 1,4 млн зарплаты за год и 5,5 млн сбережений

Глава СБУ Иван Баканов задекларировал 1,4 миллиона гривен зарплаты, полученной в течение 2020 года. Денежные активы чиновника составляют около 5,5 миллиона.

Источник: имущественная декларация Баканова за 2020 год, опубликованная на сайте НАПК

Детали: Согласно декларации, в 2020 году Баканов на посту главы СБУ получил 1,418 млн гривен зарплаты. Его жена Оксана Лазаренко заработала 360 тысяч.

Денежные активы супругов составляют 170 тысяч долларов и 800 тысяч гривен.

Также Баканов и Лазаренко обладают двумя квартирами по 56 кв. м в столице и частным домом в селе Ходосовка, что под Киевом. Еще главе СБУ принадлежит треть квартиры в Кривом Роге Днепропетровской области общей площадью 86 кв. м.

Кроме того, у супругов есть 4 земельных участка в той же Ходосовке. Их общая площадь составляет 53 сотки.

Передвигаются Бакановы на двух автомобилях Volkswagen. В собственности Оксаны - модель Touareg 2012 выпуска, у Ивана - 11-летний Passat.