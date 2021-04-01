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В КГГА поручили разработать порядок выдачи пропусков для транспорта

Четверг, 1 апреля 2021, 17:44

Специальные пропуска для проезда в общественном транспорте столицы будут выдавать по разработанному порядку.

Источник: протокол заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Детали: Ответственным за разработку порядка является Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. В протоколе говорится, что это поручение должно быть выполненным до 15 часов на 1 апреля.

С 5 апреля в общественный транспорт смогут попасть лица с спецпропускам, удостоверением личности и средствами индивидуальной защиты.

Разрешается также перевозки сотрудников ГСЧС и Нацполиции при наличии в них соответствующих удостоверений и средств защиты.

Без специально пропуска смогут проехаться столицей и призывники, если иметь при себе повестку и средства индивидуальной защиты.

Протоколом комиссии также отмечается, что с 10 до 12 часов приоритетность обслуживания в магазинах будут иметь пожилые люди.

Что предшествовало: С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

Украинская правда
Темы: карантинКиев


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