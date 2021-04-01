Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба попросил больше патрулей ОБСЕ из-за скопления войск РФ у украинской границы

Четверг, 1 апреля 2021, 17:47
Кулеба попросил больше патрулей ОБСЕ из-за скопления войск РФ у украинской границы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ усилить патрулирование мониторинговой миссией неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы на Донбассе.

Источник: глава МИД, которого цитирует пресс-центр ведомства

Детали: Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Министр проинформировал собеседницу о системном обострении Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

Кулеба приветствовал решение о продлении мандата миссии ОБСЕ в Украине. В свете наращивания Россией концентрации войск в непосредственной близости к Украине, министр также подчеркнул важность открытия дополнительных передовых патрульных баз ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы.

Прямая речь: "Продолжение мандата СММ особенно важно на фоне обострения ситуации безопасности, которое устроила Россия. Мониторы ОБСЕ, способны все видеть и слышать, сейчас как никогда нужны в Донецкой и Луганской областях.

ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ".

Что предшествовало: По информации главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивают войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. 

В Кремле заявили, что имеют право перемещать войска в пределах страны, как они того хотят.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕМИДОРДЛОКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
Все новости...
Реклама: