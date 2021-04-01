Кулеба попросил больше патрулей ОБСЕ из-за скопления войск РФ у украинской границы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ усилить патрулирование мониторинговой миссией неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы на Донбассе.

Источник: глава МИД, которого цитирует пресс-центр ведомства

Детали: Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Министр проинформировал собеседницу о системном обострении Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

Кулеба приветствовал решение о продлении мандата миссии ОБСЕ в Украине. В свете наращивания Россией концентрации войск в непосредственной близости к Украине, министр также подчеркнул важность открытия дополнительных передовых патрульных баз ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы.

Прямая речь: "Продолжение мандата СММ особенно важно на фоне обострения ситуации безопасности, которое устроила Россия. Мониторы ОБСЕ, способны все видеть и слышать, сейчас как никогда нужны в Донецкой и Луганской областях.

ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ".

Что предшествовало: По информации главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивают войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В Кремле заявили, что имеют право перемещать войска в пределах страны, как они того хотят.