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Как народными средствами вылечить ковид дома – советы известного тревел-блогера

Четверг, 1 апреля 2021, 18:05

Привіт, читачу і читачко УП! Вочевидь, ви не змогли пройти повз такого заманливого заголовку і клікнули на новину.

Тому змушені вас одразу засмутити – новини тут не буде.

Поради блогера щодо лікування коронавірусної хвороби не можуть бути винесені в новину якісного ЗМІ. Адже тревел-блогер (навіть найпопулярніший!) не є авторитетним джерелом для розповсюдження такої інформації. Навіть, якщо він сам перехворів на ковід і навіть, якщо в нього мама – лікар.

Але не кваптесь закривати вікно в браузері.

Цим повідомленням ми хочемо привернути вашу увагу до потенційних маніпуляцій і закликати прискіпливо перевіряти джерела інформації, на які спираються ЗМІ. Публічно коментувати підходи до лікування від ковіду можуть представники ВООЗ, МОЗ, ЦГЗ та окремі спеціалісти, що вже мають визнаний авторитет.

Утім визначати лікування в кожному конкретному випадку мають виключно сімейні лікарі.

Замість порад тревел-блогера радимо вам кілька матеріалів УП на тему ковіду, джерелами інформації в яких виступають професіонали своєї справи:

Катерина Булавінова: Ковід не про легку перемогу. Він про дорого, надовго і багато-багато метушні

Як безкоштовно зробити тест та вилікувати COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Як виявляють і лікують коронавірус. Розповідь українського лікаря-анестезіолога з Німеччини



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